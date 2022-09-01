10:18 11 серпня Київ, Україна

У МВС пояснили, як у країнах ЄС можна користуватися українським посвідченням водія і що робити, якщо воно втрачене або прострочене.



Наприкінці липня набув чинності регламент користування українськими національними посвідченнями водіїв у країнах ЄС, але зміни стосуються лише осіб, які користуються тимчасовим або належним захистом у європейських країнах.



Щоб зменшити адміністративний тиск, українцям у ЄС, які мають такий статус, дозволили:

Користуватися українським посвідченням водія без необхідності його обміну протягом усього періоду перебування під захистом (не тільки протягом шести місяців);

Користуватися українським посвідченням водія старого зразка, яке оформлене тільки кирилицею і не має терміну дії. Більше немає вимоги мати з собою засвідчений переклад або додаток у формі книжечки – міжнародне посвідчення водія. Достатньо мати документ, що засвідчує особу.

Користуватися українським посвідченням водія навіть у разі закінчення терміну його дії в 2022 році (це актуально для посвідчень, виданих вперше з терміном дії два роки);

У разі втрати або викрадення українського посвідчення водія можна отримати тимчасове (на період перебування під захистом) без складання іспитів, але для цього ЄС має перевірити дійсність права на управління в Україні та відповідність водія стандартам фізичної та психічної придатності до управління.

Ці правила діють у таких країнах: Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Швеція, Чехія



У той самий час, якщо термін дії посвідчення водія, виданого в Україні, закінчився до початку 2022 року, то його все ж таки потрібно обміняти, «оскільки до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в особи була можливість подбати про належний стан своїх документів», зазначили у МВС.