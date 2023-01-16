У МВС пояснили, що робити, якщо внаслідок вибуху стався обвал будівлі

07:38 16 січня Київ, Україна

Ракетні обстріли часто призводять до обвалу будівель, а часу пройти в укриття може не бути. Поради та правила на цей випадок опублікувало Міністерство внутрішніх справ.



Зазначається, що якщо відбувається обвалення будівлі, необхідно якнайшвидше залишити будинок, проте не користуватися ліфтом.

"При можливості попередьте інших про небезпеку обвалу. Зберігайте спокій і не створюйте тисняву при спуску сходами. Відійдіть від дому якнайдалі», — радять у МВС.

Якщо будівлю залишити неможливо, потрібно триматися подалі від вікон та балкона, по можливості слід перекрити воду, газ та знеструмити приміщення. Краще розміститися в кутку, біля дверей, між балками, каркасами або під столом.

"Якщо ви опинилися під завалами: кличте на допомогу; намагайтеся вивільнити руки та ноги; за можливості телефонуйте 101", — наголошують експерти.

Також можна спробувати розбирати навколо себе завал, але не можна чіпати те, на чому все тримається. В очікуванні допомоги слід стукати по трубах або батареях.