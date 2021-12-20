У музеях Львова з'явилася послуга "аудіогід" українською та англійською мовами

До 30-річчя України влітку 2021 року було підписано меморандум про запуск нового проєкту – робота 30-и аудіогідів в історичних та культурних центрах по всій Україні. Цей проєкт ініціювала перша леді України Олена Зеленська. За рекомендацією МКІП, а також за участю Державного агентства з розвитку туризму, культурні об'єкти були затверджені.

Так у листопаді, у Львові, у трьох музеях було підключено аудіогіди двома мовами, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП).

Тепер у Львівській національній галереї мистецтв ім. Бориса Возницького (палац Лозинського), Історичному комплексі Національного музею ім. Андрія Шептицького та Музеї Івана Георгія Пінзеля можна буде пройтися у супроводі аудіогіду.