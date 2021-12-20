У музеях Львова з'явилася послуга "аудіогід" українською та англійською мовами

До 30-річчя України влітку 2021 року було підписано меморандум про запуск нового проєкту – робота 30-и аудіогідів в історичних та культурних центрах по всій Україні. Цей проєкт ініціювала перша леді України Олена Зеленська. За рекомендацією МКІП, а також за участю Державного агентства з розвитку туризму, культурні об'єкти були затверджені.
Так у листопаді, у Львові, у трьох музеях було підключено аудіогіди двома мовами, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП).
Тепер у Львівській національній галереї мистецтв ім. Бориса Возницького (палац Лозинського), Історичному комплексі Національного музею ім. Андрія Шептицького та Музеї Івана Георгія Пінзеля можна буде пройтися у супроводі аудіогіду.
Аудіогіди будуть озвучені двома мовами – це українська та англійська, оскільки розрахована не лише для громадян України, а й для її іноземних гостей. Скористатися аудіогідом можна не тільки відвідуючи одну з історичних локацій, але й в інший зручний час. У Львові три аудіогіди звучать українською мовою голосами Остапа Ступки та Христини Солової.
За словами першої леді, нововведення дасть змогу розвиватися культурній дипломатії.
Заступниця міністра культури та інформаційної політики з питань європейської інтеграції Катерина Чуєва зазначила, що впровадження аудіогідів у культурно-історичні місця – це питання доступності для відвідувачів: «Кожен з нас веде діалог з мистецтвом у власному ритмі. Запускаючи аудіогід у музеях України, ми враховуємо різні потреби відвідувачів».
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