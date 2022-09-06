14:20 02 серпня Київ, Україна

У Музеї пам'яті жертв трагедії Бабиного Яру буде експозиція, присвячена ромам, убитим нацистами у роки Другої світової війни.



Про це під час пресконференції повідомила голова Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр" Роза Тапанова.

“У нашому музеї, що будується, буде експозиція щодо вбивства ромів. Оскільки ромів за чисельністю було менше, ніж євреїв, вони займали інше соціальне становище, не мали можливості говорити вголос, відповідно джерельна база, щоб зафіксувати всі ці злочини, була дуже слабкою, і ми досі це досліджуємо”, – сказала вона.

За словами Тапанової, оскільки Бабин Яр є найвідомішим місцем геноциду в Україні, це має бути своєрідним центром, де кожен може побачити, де знаходилися місця розстрілів євреїв, ромів, представників інших національностей.



За наявною інформацією, у Бабиному Яру загинули щонайменше 150 ромів, а на Березняках та Святошині – тодішніх околицях Києва – було знищено ромські табори.



Тапанова зазначила, що коли Україна здобула незалежність та почалося відновлення пам'яті, з'ясувалося, що в Радянському Союзі приховували чимало інформації. Наприклад, з'ясувати чисельність убитих циган і місця, де їх було знищено, вдалося через архіви Німеччини.

“Може, цифра чотири тисячі не така велика, але якщо ми беремо у відсотковому значенні, скільки проживало циган, скільки було населення в кожному місці, то це велика втрата. Наше завдання – краще дослідити історію знищення ромів, щоб не було маніпуляцій навколо цього питання”, – вважає голова музею “Бабин Яр”.

Нагадаємо, що 2 серпня щороку на міжнародному рівні вшановують пам'ять жертв нацистського геноциду ромів. У ніч із 2 на 3 серпня 1944 р. у нацистському таборі смерті Аушвіц-Біркенау на території сучасної Польщі нацисти вбили понад 4000 ромських в'язнів.