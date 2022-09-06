У Музеї пам'яті жертв трагедії Бабиного Яру буде експозиція, присвячена ромам, убитим нацистами у роки Другої світової війни.
Про це під час пресконференції повідомила голова Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр" Роза Тапанова.
Про це під час пресконференції повідомила голова Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр" Роза Тапанова.
За словами Тапанової, оскільки Бабин Яр є найвідомішим місцем геноциду в Україні, це має бути своєрідним центром, де кожен може побачити, де знаходилися місця розстрілів євреїв, ромів, представників інших національностей.
За наявною інформацією, у Бабиному Яру загинули щонайменше 150 ромів, а на Березняках та Святошині – тодішніх околицях Києва – було знищено ромські табори.
Тапанова зазначила, що коли Україна здобула незалежність та почалося відновлення пам'яті, з'ясувалося, що в Радянському Союзі приховували чимало інформації. Наприклад, з'ясувати чисельність убитих циган і місця, де їх було знищено, вдалося через архіви Німеччини.
Нагадаємо, що 2 серпня щороку на міжнародному рівні вшановують пам'ять жертв нацистського геноциду ромів. У ніч із 2 на 3 серпня 1944 р. у нацистському таборі смерті Аушвіц-Біркенау на території сучасної Польщі нацисти вбили понад 4000 ромських в'язнів.
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