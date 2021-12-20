У Національному музеї історії України відкрили виставку на честь Федора Ернста (ФОТО, ВІДЕО)

За радянських часів діячеві вдалося повернути те, що довгі роки вивозилося з України. За час його роботи було зібрано понад 5 тис. історичних цінностей. Серед них є картини Т. Шевченка, які повернулися з Росії, також предмети Києво-межигірської фаянсової фабрики.
Намагаючись врятувати культурні цінності України, Ф. Ернст керував багатьма експедиціями та археологічними розкопками.
За це його переслідувала влада радянської Росії. Його не раз заарештовували та звинувачували у контрреволюційній діяльності. У 1941 році його знову заарештували та розстріляли у жовтні 1942 року за звинуваченням у шпигунстві.
Виставку буде відкрито включно до 9 березня 2022 року.
Довідка. Федір Людвигович Ернст – український вчений, професор Київського художнього інституту. Репресований та розстріляний. Посмертно реабілітований. (Вікіпедія)
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