У Національному музеї історії України відкрили виставку на честь Федора Ернста (ФОТО, ВІДЕО)

На честь Федора Ернста у Національному музеї історії України відкрилася тематична виставка. На виставці представлена лише мала частина предметів мистецтва, зібрана завдяки зусиллям Ф. Ернста.

«Те, що в нас залишилося — це предмети, які представлені в музеях, а також архівні документи. Це все завдяки Федору Ернсту. Інакше могли б усе розграбувати та вивезти за кордон, що й робили більшовики після підривів церков, пограбувань», — розповіла співробітниця музею Олена Кохан.

За радянських часів діячеві вдалося повернути те, що довгі роки вивозилося з України. За час його роботи було зібрано понад 5 тис. історичних цінностей. Серед них є картини Т. Шевченка, які повернулися з Росії, також предмети Києво-межигірської фаянсової фабрики.