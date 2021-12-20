У Національному музеї історії України відкрили виставку на честь Федора Ернста (ФОТО, ВІДЕО)

12:57 18 листопад Київ, Україна

На честь Федора Ернста у Національному музеї історії України відкрилася тематична виставка. На виставці представлена лише мала частина предметів мистецтва, зібрана завдяки зусиллям Ф. Ернста.
 
«Те, що в нас залишилося — це предмети, які представлені в музеях, а також архівні документи. Це все завдяки Федору Ернсту. Інакше могли б усе розграбувати та вивезти за кордон, що й робили більшовики після підривів церков, пограбувань», — розповіла співробітниця музею Олена Кохан.

За радянських часів діячеві вдалося повернути те, що довгі роки вивозилося з України. За час його роботи було зібрано понад 5 тис. історичних цінностей. Серед них є картини Т. Шевченка, які повернулися з Росії, також предмети Києво-межигірської фаянсової фабрики.

Фото: В Журнал вносились все данные о каждой исторической ценности, которая была возвращена в Украину
 
justify;">Журнал, де велися всі записи предметів, які повернув Ф. Ернст, знаходиться під портретом українського гетьмана. Про нього також внесено запис: «Портрет гетьмана Івана Скоропадського із приміткою без рами».

Намагаючись врятувати культурні цінності України, Ф. Ернст керував багатьма експедиціями та археологічними розкопками.

За це його переслідувала влада радянської Росії. Його не раз заарештовували та звинувачували у контрреволюційній діяльності. У 1941 році його знову заарештували та розстріляли у жовтні 1942 року за звинуваченням у шпигунстві. 

Виставку буде відкрито включно до 9 березня 2022 року.

Довідка. Федір Людвигович Ернст – український вчений, професор Київського художнього інституту. Репресований та розстріляний. Посмертно реабілітований. (Вікіпедія)