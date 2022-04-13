У музеї "Львів Стародавній" презентують репліку меча гетьмана Сагайдачного

06:17 17 листопада Київ, Україна





Репліка оснащена дорогоцінними металами і виготовлена зі збереженням стародавніх технік.



Презентація відбудеться в п'ятницю, 20 листопада, в Музеї "Львів Стародавній".



Меч Сагайдачного - це подарунок польського королевича Владислава IV Вази гетьману за перемогу над турками під Хотином у 1621 році. Він інкрустований золотом і діамантами із зображенням алегоричних сцен Соломонового суду і бою античних воїнів. На клинку меча є напис: "VLADISAVS + Konasevicio Koszovio ad Chocimum contra Osmanum" (Владислав (в дар) Конашевичу кошовому під Хотином проти Османа).



Очевидно, після смерті гетьмана його меч потрапив в Скарби коронні в Варшаві, а вже звідти перейшов у власність династії Ваза. Львові презентують репліку меча грози турків і татар, поборника православ'я, гетьмана Сагайдачного. Меч виготовили з дозволу збройової палати Королівського замку у Вавелі (Польща), де зберігається оригінал зброї.Репліка оснащена дорогоцінними металами і виготовлена зі збереженням стародавніх технік.Презентація відбудеться в п'ятницю, 20 листопада, в Музеї "Львів Стародавній".Меч Сагайдачного - це подарунок польського королевича Владислава IV Вази гетьману за перемогу над турками під Хотином у 1621 році. Він інкрустований золотом і діамантами із зображенням алегоричних сцен Соломонового суду і бою античних воїнів. На клинку меча є напис: "VLADISAVS + Konasevicio Koszovio ad Chocimum contra Osmanum" (Владислав (в дар) Конашевичу кошовому під Хотином проти Османа).Очевидно, після смерті гетьмана його меч потрапив в Скарби коронні в Варшаві, а вже звідти перейшов у власність династії Ваза.



Ще одна репліка меча, але чорно-біла, зараз зберігається на фрегаті «Гетьман Сагайдачний». Обидві репліки виготовлені ковальською майстернею «Дархан».



Майстриня Євгенія Ейдер зазначила: «Ми пишаємося тим, що мали можливість бути причетними до відновлення правдивої української історії. Робота над мечем була складною і одночасно захопливою. Можна сказати: виклик моїм вмінням. Коли працювали над мечем - відчували велику відповідальність за збереження дрібної деталізації та історичної правдивості».