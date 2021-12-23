У МОЗ розповіли про збільшення зарплат медиків
10:42 23 грудень Київ, Україна
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні заплановано підвищення зарплати медичних працівників вже з наступного року. Про це він заявив під час візиту до Луцька у вівторок, 21 грудня.
За словами міністра, насамперед це стосується тих, хто працює із Національною службою здоров'я України.
«Бюджет 2022 року передбачив кошти та додаткове збільшення програми медичної гарантії на 34 мільярди гривень для того, щоб відбулося збільшення заробітних плат медичних працівників. Медичних сестер на рівні 13 500 гривень, лікарів – на рівні 20 тисяч гривень. Йдеться насамперед про заклади охорони здоров'я, які працюють із Національною службою здоров'я України. Але для всіх, хто підпорядкований Міністерству охорони здоров'я, також буде збільшення заробітної плати працівників», - наголосив міністр.
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