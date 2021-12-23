У МОЗ розповіли про збільшення зарплат медиків

10:42 23 грудень Київ, Україна

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні заплановано підвищення зарплати медичних працівників вже з наступного року. Про це він заявив під час візиту до Луцька у вівторок, 21 грудня.



За словами міністра, насамперед це стосується тих, хто працює із Національною службою здоров'я України.