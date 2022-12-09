У МОЗ прогнозують зростання серцево-судинних та онкологічних захворювань

08:03 09 грудня Київ, Україна

У МОЗ прогнозують, що серцево-судинні захворювання, зокрема - інсульти та інфаркти, помолодшають в Україні років на 10-15. Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону.

"Щодо серцево-судинних захворювань, то це одна з топтем, над якою ми зараз працюємо, щоб бути готовими до тих викликів, які у нас будуть після перемоги України. Інсульти та інфаркти у нас значно помолодшають, років на 10-15. Тобто категорія людей, у яких зустрічаються ці хвороби, буде набагато молодшою", - сказав він.

Глава МОЗ також додав, що у четвер відбулася чергова міжсекторальна зустріч за Національною програмою психічного здоров'я.

"На ній ми вкотре показали і наявні потреби, і потреби, які на нас чекають після нашої перемоги. Саме щодо ментального здоров'я скажу, що десь орієнтовно 10 мільйонів людей потребуватимуть психологічної допомоги. І ми до цього готуємося, щоб потім це не стало окремим викликом", - наголосив Ляшко.

За його словами, у МОЗ готуються і до зростання кількості онкологічних хвороб. Він поінформував, що серед факторів, що ускладнюють раннє виявлення та проведення скринінгу - і два роки коронавірусу, і повномасштабна війна з рф, яка триває вже 10 місяців.

Ляшко додав, що МОЗ також має підготувати онкологічну службу, щоби адекватно реагувати на зростання кількості онкологічних захворювань.

Раніше Ляшко заявив, що лікарні мають бути готовими до повного блекауту.