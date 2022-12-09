У МОЗ прогнозують зростання серцево-судинних та онкологічних захворювань

У МОЗ прогнозують, що серцево-судинні захворювання, зокрема - інсульти та інфаркти, помолодшають в Україні років на 10-15. Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону.
Глава МОЗ також додав, що у четвер відбулася чергова міжсекторальна зустріч за Національною програмою психічного здоров'я.
За його словами, у МОЗ готуються і до зростання кількості онкологічних хвороб. Він поінформував, що серед факторів, що ускладнюють раннє виявлення та проведення скринінгу - і два роки коронавірусу, і повномасштабна війна з рф, яка триває вже 10 місяців.
Ляшко додав, що МОЗ також має підготувати онкологічну службу, щоби адекватно реагувати на зростання кількості онкологічних захворювань.
Раніше Ляшко заявив, що лікарні мають бути готовими до повного блекауту.
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