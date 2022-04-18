У Москві російські активісти вийшли на захист кримських татар. ФОТО

Вчора в центрі Москви силами російських активістів пройшли поодинокі пікети на підтримку кримських татар.



Про це повідомляє активістка Ольга Мазурова в соціальній мережі "Фейсбук".

"Сильні держави дбайливо ставляться до людей, слабкі - нелюдяно... Виходить, Росія - слабка держава? Продовжує працювати жорстокий конвеєр репресій проти кримських татар. Викрадення людей, обшуки на світанку, коли десятки людей в камуфляжі вриваються в мирні будинки, в мирні багатодітні сім’ї, травмуючи психіку дітей, жінок і людей похилого віку; вигадані справи про тероризм; відправлення мирних працьовитих людей за ґрати в тортурні по суті умови; тривалі судові засідання, часто з порушенням всіх мислимих законів, з імітацією правосуддя; ігноруючи реальність пандемії коронавірусної інфекції", - зазначає активістка.