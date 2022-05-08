У МОН назвали умови для відновлення дистанційного навчання

12:30 04 серпня Київ, Україна

Глава Міносвіти (МОН) України Сергій Шкарлет повідомив, що в цей момент немає ніяких передумов для відновлення дистанційного навчання, однак назвав 2 сценарії, згідно з якими можуть повернути дистанційку.

Серед них Шкарлет назвав:

зростання респіраторних захворювань, яке фіксується в основному в міжсезоння;

поширення штаму коронавірусу "Дельта", який вже атакує багато країн світу.

"Таким чином, ймовірність повернення до дистанційної форми навчання завжди є. Все залежить від нас", - підкреслив Шкарлет.

За словами міністра, якщо в Україні буде вакциновано 80% співробітників навчальних закладів, школи зможуть продовжити функціонувати в очному режимі, незважаючи на введення "жовтої", "помаранчевої" і "червоної" зон.



Щодо вакцинації вчителів до 1 вересня він зазначив, що в Київській області, на сьогодні, щеплення зробили 90% педагогів.



Серед вихователів дитячих садків і співробітників позашкільної освіти - 31%. Але ці показники варіюються від того, в якій області проходить кампанія імунізації.