У МОН назвали умови для відновлення дистанційного навчання

12:30 04 серпня Київ, Україна

Глава Міносвіти (МОН) України Сергій Шкарлет повідомив, що в цей момент немає ніяких передумов для відновлення дистанційного навчання, однак назвав 2 сценарії, згідно з якими можуть повернути дистанційку.
 
Серед них Шкарлет назвав:
  • зростання респіраторних захворювань, яке фіксується в основному в міжсезоння;
  • поширення штаму коронавірусу "Дельта", який вже атакує багато країн світу.
"Таким чином, ймовірність повернення до дистанційної форми навчання завжди є. Все залежить від нас", - підкреслив Шкарлет.
За словами міністра, якщо в Україні буде вакциновано 80% співробітників навчальних закладів, школи зможуть продовжити функціонувати в очному режимі, незважаючи на введення "жовтої", "помаранчевої" і "червоної" зон.

Щодо вакцинації вчителів до 1 вересня він зазначив, що в Київській області, на сьогодні, щеплення зробили 90% педагогів.

Серед вихователів дитячих садків і співробітників позашкільної освіти - 31%. Але ці показники варіюються від того, в якій області проходить кампанія імунізації.
"Дошкільна освіта, установи середньої освіти - 31%. Але є установи, де вакциновані 70 і 90%, в деяких всього 7%", - пояснив Шкарлет.