У МОН вважають, що не всі зруйновані школи потрібно відновлювати

19:49 15 листопада Київ, Україна





Про це повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.



За його словами, ймовірно, не всі зруйновані окупантами заклади відновлюватимуть, оскільки це може бути неефективним.



У У Міністерстві освіти та науки працюють над стратегією відновлення українських шкіл. Насамперед відновлять навчальні заклади, розташовані поза зоною активних бойових дій.Про це повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.За його словами, ймовірно, не всі зруйновані окупантами заклади відновлюватимуть, оскільки це може бути неефективним. МОН опрацьовують стратегію створення мережі великих опорних шкіл із власним парком шкільних автобусів для підвезення учнів.

“Я не говорю про тотальне скорочення шкіл. Реально ми маємо перестрибнути післявоєнний період, взагалі ту ситуацію, що була в освіті. Можливо, деякі школи і не варто відновлювати, оскільки їх відновлення за витратами, за ефективністю буде не так уже й ефективно. Якщо зробити певну велику опорну школу, наповнити її викладачами, може й не потрібно відновлювати”, – сказав Шкарлет.

Міністр також розповів про плани створення на території таких навчальних закладів освітніх хабів, які поділятимуться на дошкільну та позашкільну освіту, а також 1-4 класи.

"Там, де є опорні школи, філія опорних шкіл, зробити якісний підвіс, наповнити якісними викладачами та всім необхідним обладнанням. На сьогоднішній день така стратегія є, і вона розробляється”, – пояснив міністр.

Він додав, що закордонні донори, зокрема Європейський Союз, виділили Україні 100 мільйонів євро на відновлення зруйнованих шкіл.



Кошти будуть розподілені на два транші: 34 мільйони євро та 66 мільйонів євро. Насамперед відновлять навчальні заклади, розташовані поза зоною активних бойових дій.



За словами міністра, наступного року також заплановано направити 1 мільярд гривень державної субвенції на програму "Шкільний автобус" та 1,5 мільярда - на безпеку у школах, у тому числі на влаштування сховищ.