У МОН розробили нові методичні рекомендації для ВНЗ

17:22 13 листопада Київ, Україна

Всім закладам професійної (професійно-технічної) освіти рекомендується з 16 листопада перейти на змішану форму навчання, повідомили в Міністерстві освіти і науки України в п'ятницю, 13 листопада.

"МОН рекомендує проводити навчання по змішаній формі з внесенням відповідних змін до графіка навчального процесу та розкладу занять, враховуючи епідемічну ситуацію в кожному конкретному регіоні і навчальному закладі. Лист вже надіслано керівникам навчальних закладів", - сказав глава МОН Сергій Шкарлет.

Важливо, що займатися учні зможуть групами не більше 20 осіб.

Такі рекомендації з урахуванням рішення уряду щодо посилення протиепідемічних заходів надає Міністерство освіти і науки в листі керівникам департаментів освіти і науки, закладів профтехосвіти та навчально-методичних центрів.

Готуючись до змішаного навчання, адміністрації слід організувати процес таким чином, щоб учні та педагоги менше контактували між собою, наприклад, змінити тривалість перерв, час початку і закінчення занять тощо. У закладі також рекомендовано організувати регулярне прибирання, проведення дезінфекції предметів загального споживання. Крім того, в цей період доступ сторонніх осіб, які не беруть участі в освітньому процесі, забороняється.