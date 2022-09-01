У МОН розповіли, які твори російською мовою залишать у шкільній програмі

17:53 04 серпня Київ, Україна

Літературу для вивчення у навчальних закладах вирішили максимально переглянути через російську збройну агресію на території України.

Якого рішення дійшли у Міністерстві освіти та наук України, розповідає в ефірі всеукраїнського телемарафону Юрій Кононенко, керівник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти МОН.



За його словами, в оновленій шкільній програмі на предметі "Зарубіжна література" продовжать вивчати тих російських письменників, чия творчість "тісно" пов'язана з Україною. Тобто це можуть бути автори, які народилися в Україні або проживали в Україні тривалий час, або писали про Україну у своїх творах, відображаючи українську тематику.

Як короткий приклад, Кононенко навів фактично українського письменника Миколу Гоголя, чия творчість певною мірою вплинула на українську культуру, а також Володимира Короленка, Михайла Булгакова та його твір "Собаче серце", Анатолія Кузнєцова та його документальний роман "Бабин Яр", Ільфа та Петрова "12 стільців".

У МОН почали працювати над оновленням деяких навчальних програм протягом кінця весни та літа цього року. Насамперед йдеться про "Історію України", "Всесвітню історію", "Географію", "Зарубіжну літературу", "Захист України" та інші предмети.

Зміни мають бути ухвалені найближчим часом, щоб з 1 вересня 2022 року діти навчалися вже за новою програмою.