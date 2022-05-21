У МОН запропонували продовжити шкільні канікули

09:49 16 грудня Київ, Україна

Міністерство освіти і науки України рекомендує школам продовжити зимові канікули на час локдауну, який буде діяти з 8 до 24 січня 2021 року.





У МОН пояснили, що в період дії посиленого Керівникам місцевих департаментів освіти вже направили відповідні листи, повідомляє пресслужба МОН.У МОН пояснили, що в період дії посиленого карантину учням забороняється відвідувати школи будь-якої форми власності, тому установи можуть оголосити на цей період канікули.

«Міністерство рекомендує розглянути можливість, при необхідності, оголосити на цей час канікули з урахуванням положень частин 3 і 4 статті 10 закону «Про загальну середню освіту», - йдеться в заяві пресслужби.

Крім того, МОН просить школи вжити невідкладних заходів для належної організації в цей період навчання в дистанційному форматі, наприклад, за допомогою платформи Всеукраїнська школа онлайн.