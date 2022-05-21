У МОН запропонували продовжити шкільні канікули

Міністерство освіти і науки України рекомендує школам продовжити зимові канікули на час локдауну, який буде діяти з 8 до 24 січня 2021 року.
Керівникам місцевих департаментів освіти вже направили відповідні листи, повідомляє пресслужба МОН.
У МОН пояснили, що в період дії посиленого карантину учням забороняється відвідувати школи будь-якої форми власності, тому установи можуть оголосити на цей період канікули.
У МОН пояснили, що в період дії посиленого карантину учням забороняється відвідувати школи будь-якої форми власності, тому установи можуть оголосити на цей період канікули.
Крім того, МОН просить школи вжити невідкладних заходів для належної організації в цей період навчання в дистанційному форматі, наприклад, за допомогою платформи Всеукраїнська школа онлайн.
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