У МОН підбили підсумки 2020 року та розповіли про подальші плани

14:35 22 грудня Киев, Украина

Глава Міносвіти України Сергій Шкарлет на засіданні колегії МОН підбив підсумки 2020 року, а також розповів про подальші плани розвитку середньої освіти.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України 22 грудня.

"Під час засідання колегії МОН міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет повідомив про досягнення в сфері загальної середньої освіти 2020 року і визначив основні цілі Міністерства на наступний рік", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що протягом цього року був затверджений Державний стандарт базової середньої освіти, розпочато розробку типових освітніх програм, в рамках реформи "Нова українська школа" проведена сертифікація понад 900 педагогів.

"Для популяризації науково-технічних, математичних, інженерних професій прийнято Концепцію розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти). Нами також розпочато реформу шкільного харчування", - зазначив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

За його словами, Міністерством освіти і науки України було вжито низку заходів з метою безперервного, безпечного та рівного доступу до навчання для всіх школярів в умовах пандемії COVID-19. Зокрема, прийнято Положення про дистанційне навчання і відкрита освітня платформа для дистанційного та змішаного навчання "Всеукраїнська школа онлайн".

Крім того, була перерахована до місцевих бюджетів спеціальна субвенція на закупівлю дезінфекторів для рук і поверхонь в розмірі майже 540 млн грн. Дозволено використовувати залишки коштів освітньої субвенції на закупівлю засобів індивідуального захисту.

Міністр освіти і науки додав, що в період карантину було успішно проведено зовнішнє незалежне оцінювання. Зараз розроблений проєкт наказу про внесення змін до проведення ЄДІ, який проходить громадське обговорення.



Також Шкарлет назвав основні цілі, над якими працює Міністерство освіти і науки України:



- затвердити типову освітню програму для 5-9 класів, яка буде відповідати Державному стандарту базової загальної середньої освіти;



- продовжити реалізацію програми "Здібна школа для кращих результатів" (1 млрд грн закладено в Державний бюджет-2021);



- працювати над підвищенням оплати праці для педагогів;



- ввести педагогічну інтернатуру.



Нагадаємо, в Міністерстві освіти і науки дали відповіді на п'ять найпоширеніших питань по "Всеукраїнській школі онлайн", які стосуються реєстрації у ВШО, наявних предметів і появи нових уроків.