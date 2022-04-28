В Україні скасували проведення всіх шкільних олімпіад

12:16 30 листопада Київ, Україна

Через складну епідеміологічну ситуацію в Україні, Міністерство освіти і науки прийняло рішення не проводити олімпіади для школярів.

Про це повідомили в пресслужбі МОН в понеділок, 30 листопада.

«Прийнято рішення не проводити Всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів, турніри, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності при надзвичайних обставинах. Виключно в заочній (дистанційній) формі можуть проводитися Всеукраїнські учнівські конкурси з навчальних дисциплін і конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт», - йдеться в повідомленні.

У міністерстві відзначили, що зазвичай в листопаді-грудні проводиться другий етап олімпіад - районний. У деяких областях школи його провели. Однак для наступних етапів пересування з районів в міста може збільшити ризик передачі коронавірусної інфекції.