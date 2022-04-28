В Україні скасували проведення всіх шкільних олімпіад
12:16 30 листопада Київ, Україна
Через складну епідеміологічну ситуацію в Україні, Міністерство освіти і науки прийняло рішення не проводити олімпіади для школярів.
Про це повідомили в пресслужбі МОН
в понеділок, 30 листопада.
«Прийнято рішення не проводити Всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів, турніри, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності при надзвичайних обставинах. Виключно в заочній (дистанційній) формі можуть проводитися Всеукраїнські учнівські конкурси з навчальних дисциплін і конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт», - йдеться в повідомленні.
У міністерстві відзначили, що зазвичай в листопаді-грудні проводиться другий етап олімпіад - районний. У деяких областях школи його провели. Однак для наступних етапів пересування з районів в міста може збільшити ризик передачі коронавірусної інфекції.
«Для проходження всіх етапів дітям і вчителям необхідно пересуватися по місту, потім - між областями, спілкуватися з іншими людьми. Це збільшує ризик зараження і поширення коронавірусної хвороби. З огляду на поради педагогів і рекомендації МОЗ щодо максимального обмеження контактів між людьми, було прийнято рішення про непроведення учнівських олімпіад під час карантину», -
додав в МОН.
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