У світі відзначають Міжнародний день пожежників

13:47 04 травень Київ, Україна

Міжнародний день пожежників відзначається 4 травня, він заснований в пам'ять про 5 австралійських пожежників, які загинули під час гасіння масштабної лісової пожежі в 1998 році.

Про це в Фейсбуці повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Дата була обрана на честь святого Флоріана Лорхського, покровителя пожежників, пам'ять якого католицька церква відзначає 4 травня.



2 грудня 1998 року в регіоні Лінтон (штат Вікторія, Австралія) розбушувався масштабна лісова пожежа. Місцеві пожежники викликали підмогу. Коли п'ятеро пожежників, які вирушили на допомогу, в'їхали в зону вогню, вітер раптово змінив напрям. Пожежну машину охопило полум'я, і всі п'ятеро загинули.

У цей день вшановують пам'ять пожежників, які загинули на службі, і демонструють свою подяку і повагу тим, хто кожен день ризикує своїм життям заради порятунку чужих.

Символом Міжнародного дня пожежників є червоно-синя стрічка довжиною п'ять сантиметрів і шириною один сантиметр. Два різних кольори з'єднуються в середині стрічки, червоний колір символізує вогонь, а синій - воду. Крім того, ці кольори використовують служби екстреної допомоги в багатьох країнах світу.

Міжнародний день пожежників відзначають не тільки самі пожежники, а й всі працівники служб екстреної допомоги.