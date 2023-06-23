У МОЗ розповіли про небезпеку безконтрольного вживання йодиду калію

15:46 23 червня Київ, Україна

Безконтрольне вживання йодиду калію небезпечне. Значне передозування може призвести до тяжких наслідків і навіть смерті.
 
Про це попередили у Міністерстві охорони здоров'я на тлі ризику, що росія здійснить теракт на Запорізькій атомній станції.

До побічних ефектів неконтрольованого прийому стабільного йоду відносять:
  • висипання на шкірі;
  • запалення слинних залоз з набряком та болем, частковою втратою смаку та сухістю в роті;
  • шлунково-кишкові розлади – нудоту, діарею;
  • серйозні алергічні реакції – лихоманка та болі в суглобах, набряк частин тіла (обличчя, губ, язика, горла, рук чи ніг), проблеми з диханням, говорінням чи ковтанням;
  • хрипи чи задишку;
  • розлади серцево-судинної системи: порушення серцевого ритму, тахікардію, фібриляцію передсердь;
  • розлади нервової системи: збудження, тремтіння, тремор рук;
  • зоб – збільшення розмірів щитовидної залози;
  • втрату маси тіла;
  • гіперфункцію щитовидної залози;
  • зниження функції щитовидної залози (гіпотиреоз), загрожує зниженням частоти пульсу, артеріального тиску;
  • також є ризик смерті.