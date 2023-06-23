У МОЗ розповіли про небезпеку безконтрольного вживання йодиду калію

15:46 23 червня Київ, Україна

Безконтрольне вживання йодиду калію небезпечне. Значне передозування може призвести до тяжких наслідків і навіть смерті.

Про це попередили у Міністерстві охорони здоров'я на тлі ризику, що росія здійснить теракт на Запорізькій атомній станції.



До побічних ефектів неконтрольованого прийому стабільного йоду відносять: