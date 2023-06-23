У МОЗ розповіли про небезпеку безконтрольного вживання йодиду калію

Безконтрольне вживання йодиду калію небезпечне. Значне передозування може призвести до тяжких наслідків і навіть смерті.
Про це попередили у Міністерстві охорони здоров'я на тлі ризику, що росія здійснить теракт на Запорізькій атомній станції.
До побічних ефектів неконтрольованого прийому стабільного йоду відносять:
До побічних ефектів неконтрольованого прийому стабільного йоду відносять:
- висипання на шкірі;
- запалення слинних залоз з набряком та болем, частковою втратою смаку та сухістю в роті;
- шлунково-кишкові розлади – нудоту, діарею;
- серйозні алергічні реакції – лихоманка та болі в суглобах, набряк частин тіла (обличчя, губ, язика, горла, рук чи ніг), проблеми з диханням, говорінням чи ковтанням;
- хрипи чи задишку;
- розлади серцево-судинної системи: порушення серцевого ритму, тахікардію, фібриляцію передсердь;
- розлади нервової системи: збудження, тремтіння, тремор рук;
- зоб – збільшення розмірів щитовидної залози;
- втрату маси тіла;
- гіперфункцію щитовидної залози;
- зниження функції щитовидної залози (гіпотиреоз), загрожує зниженням частоти пульсу, артеріального тиску;
- також є ризик смерті.
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