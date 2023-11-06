У МОЗ розповіли, чи може бути в Україні епідемія гепатиту А

19:32 06 листопада Київ, Україна

Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що наразі спалах гепатиту А спостерігається лише у Вінницькій області. В інших регіонах фіксуються поодинокі випадки, і епідеміологічний зв'язок між ними не встановлено.

"Випадки гепатиту А фіксуються на території України щороку в різних областях. Гепатит А має сезонність і зазвичай проявляється у холодну пору року. Наприклад, у 2022 році було зафіксовано 281 випадок. У більшості випадків немає загального епідеміологічного зв'язку, тобто одного спільного джерела інфікування, як зараз", - сказав він.

Як зазначили у МОЗ, станом на 6 листопада, випадки гепатиту А крім Вінницької області, зафіксовані у таких областях:

Тернопільська (1 випадок),

Закарпатська (11 випадків),

Дніпропетровська (3 випадки).

Також упродовж жовтня було зафіксовано 12 випадків гепатиту А в Івано-Франківській області. В осередках проведено епідрозслідування та остаточна дезінфекція.



За словами Кузіна, кожен випадок окремо розслідують фахівці центрів контролю та профілактики хвороб - вивчають як джерело зараження, так і проводять аналіз контактного кола осіб, які могли бути "переносниками" вірусу або потенційно можуть бути інфіковані. Таким чином, встановлюють обставини захворювання та локалізують подальше поширення вірусу.