У МОЗ розповіли, чи може бути в Україні епідемія гепатиту А

Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що наразі спалах гепатиту А спостерігається лише у Вінницькій області. В інших регіонах фіксуються поодинокі випадки, і епідеміологічний зв'язок між ними не встановлено.
Як зазначили у МОЗ, станом на 6 листопада, випадки гепатиту А крім Вінницької області, зафіксовані у таких областях:
- Тернопільська (1 випадок),
- Закарпатська (11 випадків),
- Дніпропетровська (3 випадки).
Також упродовж жовтня було зафіксовано 12 випадків гепатиту А в Івано-Франківській області. В осередках проведено епідрозслідування та остаточна дезінфекція.
За словами Кузіна, кожен випадок окремо розслідують фахівці центрів контролю та профілактики хвороб - вивчають як джерело зараження, так і проводять аналіз контактного кола осіб, які могли бути "переносниками" вірусу або потенційно можуть бути інфіковані. Таким чином, встановлюють обставини захворювання та локалізують подальше поширення вірусу.
За словами Кузіна, кожен випадок окремо розслідують фахівці центрів контролю та профілактики хвороб - вивчають як джерело зараження, так і проводять аналіз контактного кола осіб, які могли бути "переносниками" вірусу або потенційно можуть бути інфіковані. Таким чином, встановлюють обставини захворювання та локалізують подальше поширення вірусу.
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