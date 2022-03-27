У МОЗ розповіли, коли в регіонах відкриють перші Центри контролю і профілактики хвороб

13:37 29 червня Київ, Україна

З 1 липня у всіх регіонах України відкривають Центри контролю і профілактики захворювань (ЦКПЗ). На центрах буде лежати відповідальність щодо хвороб і пов'язаних з ними позаштатних ситуацій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я в Facebook.



Відзначається, що ЦКПЗ створюються завдяки об'єднанню наявних регіональних потужностей - лабораторних центрів, обласних центрів громадського здоров'я, підрозділів по статистиці і відділів моніторингу і оцінки. Ці центри будуть повністю відповідальні за контроль над хворобами в регіоні - від рутинного моніторингу показників, до прогнозування, виявлення надзвичайних ситуацій, спалахів і реагування на них.



У МОЗ також перерахували головні функції ЦКПЗ:



- забезпечення епідеміологічного нагляду, санітарного та епідемічного добробуту населення,

- захист населення від інфекційних хвороб, попередження та профілактика неінфекційних захворювань,

- підтримка біологічної безпеки та біологічного захисту, епідеміологічного нагляду (спостереження), імунопрофілактики, просвітницької роботи щодо здорового способу життя,

- запобігання факторам ризику, боротьба зі стійкістю до протимікробних препаратів, реагування на небезпеки для здоров'я і надзвичайні стани в сфері охорони здоров'я тощо.