У МОЗ назвали питання, з якими найчастіше звертаються на гарячу лінію контакт-центру

13:33 18 листопада Київ, Україна

Заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер зазначив, що для більш оперативного реагування та підвищення якості консультацій в контакт-центрі необхідно регулярно підвищувати рівень кваліфікації операторів. На сьогодні їх налічується близько 150 осіб.



Про це заступник міністра розповів в ході ранкового брифінгу.



"За два тижні роботи операторів ми зрозуміли, що щодня необхідно покращувати роботу, змінювати алгоритми, стежити за якістю відповідей та консультувати так само наших операторів щодо новин, які щодня з'являються в нашій сфері", - зазначив заступник міністра.



За його словами, до роботи в контакт-центрі залучено близько 150 операторів. Вони пройшли спеціалізоване навчання за методом роботи, реєстрації звернень та надання вичерпних відповідей громадянам.



Зазначено, що найчастіше на гарячу лінію звертаються з приводу:

комунікації з сімейними лікарями і підписання декларації,

діагностики і направлень на неї,

результатів тестування,

амбулаторного лікування,

безкоштовних ліків і тестування,

порядку самоізоляції і подорожей за кордон.

За словами Кучера, найбільша кількість звернень на гарячу лінію зафіксована в Київській області - 18%, Києві - 14%, Дніпропетровській області - 9,6%, Харківській області - 6% і Черкаській області - 5,3%.



Станом на 11 листопада в Міністерстві охорони здоров'я повідомляли про 27 тисяч дзвінків на гарячу лінію міністерства.