У МОЗ дали рекомендації, як захиститися від холери

16:23 09 червня Київ, Україна

На затоплених внаслідок теракту росіян на Каховській ГЕС територіях можуть виникнути хвороби, пов'язані з обмеженим доступом до чистої води, у тому числі холера . Викликати холеру може змішування каналізаційних вод із питною водою та підземними водами, отже – і забруднення колодязів.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.



Однак у постраждалих від підтоплення та прилеглих до них районах здійснюється посилений епідеміологічний нагляд, зазначили у відомстві. Також збільшено запас усіх необхідних ліків.

“По соцмережах ходять повідомлення про страшну епідемію холери. Не розповсюджуйте неперевірену інформацію – так ви підіграєте ворогові. Слідкуйте за інформацією виключно з офіційних джерел", - зазначили у МОЗ.

Медики нагадали, що холера поширюється через забруднену воду та їжу. Вона призводить до сильної діареї, яка може призвести до різкого зневоднення організму.. Якщо не розпочати лікування, сильне зневоднення може призвести до шоку, коми та смерті протягом кількох годин.

"У разі появи ознак гострої кишкової інфекції - не чекайте розвитку захворювання - негайно зверніться до лікаря", - закликають у МОЗ.

Як захиститися від холери