У МОЗ дали рекомендації, як захиститися від холери

На затоплених внаслідок теракту росіян на Каховській ГЕС територіях можуть виникнути хвороби, пов'язані з обмеженим доступом до чистої води, у тому числі холера. Викликати холеру може змішування каналізаційних вод із питною водою та підземними водами, отже – і забруднення колодязів.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
Однак у постраждалих від підтоплення та прилеглих до них районах здійснюється посилений епідеміологічний нагляд, зазначили у відомстві. Також збільшено запас усіх необхідних ліків.
Однак у постраждалих від підтоплення та прилеглих до них районах здійснюється посилений епідеміологічний нагляд, зазначили у відомстві. Також збільшено запас усіх необхідних ліків.
Медики нагадали, що холера поширюється через забруднену воду та їжу. Вона призводить до сильної діареї, яка може призвести до різкого зневоднення організму.. Якщо не розпочати лікування, сильне зневоднення може призвести до шоку, коми та смерті протягом кількох годин.
Як захиститися від холери
- У жодному разі не пийте і не використовуйте сиру воду.
- Мийте руки, фрукти та овочі водою, якою впевнені.
- По можливості уникайте контакту із брудною водою.
- Добре просмажуйте м'ясо та рибу. Не збирайте мертву рибу (або вмираючу) і не їжте її.
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