У МОЗ дали практичні поради, як пережити літню спеку

19:32 07 липня Київ, Україна

Температура повітря вище 30 °C може завдати серйозної шкоди вашому організму. Для того, щоб уникнути зневоднення і теплового удару, необхідно дотримуватися простих правил.

Про них розповіли в Міністерстві охорони здоров'я України.



Якщо у вас вдома є кондиціонер - сміливо використовуйте його, щоб охолодитися. Однак не можна виставляти його на дуже низьку температуру відразу після того, як ви побували на спекотній вулиці. Знижуйте температуру поступово, тому що через переохолодження ви можете захворіти. Також холодний потік повітря в одну точку може викликати запалення м'язів - не сидіть прямо навпроти кондиціонера.



Під час спеки потрібно пити більше, ніж зазвичай, тому що організм втрачає дуже багато рідини. Найкраще пити звичайну воду - солодкі напої, кава або алкоголь призводять до великих втрат рідини. Також дуже холодна вода або смузі можуть викликати судоми шлунка.



Прохолодний душ або ванна теж допоможуть знизити температуру тіла. Купання має бути комфортним, тому поступово знижуйте температуру води.



Як врятуватися від спеки?