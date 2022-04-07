У МОЗ дали практичні поради, як пережити літню спеку

Температура повітря вище 30 °C може завдати серйозної шкоди вашому організму. Для того, щоб уникнути зневоднення і теплового удару, необхідно дотримуватися простих правил.
Про них розповіли в Міністерстві охорони здоров'я України.
Якщо у вас вдома є кондиціонер - сміливо використовуйте його, щоб охолодитися. Однак не можна виставляти його на дуже низьку температуру відразу після того, як ви побували на спекотній вулиці. Знижуйте температуру поступово, тому що через переохолодження ви можете захворіти. Також холодний потік повітря в одну точку може викликати запалення м'язів - не сидіть прямо навпроти кондиціонера.
Під час спеки потрібно пити більше, ніж зазвичай, тому що організм втрачає дуже багато рідини. Найкраще пити звичайну воду - солодкі напої, кава або алкоголь призводять до великих втрат рідини. Також дуже холодна вода або смузі можуть викликати судоми шлунка.
Прохолодний душ або ванна теж допоможуть знизити температуру тіла. Купання має бути комфортним, тому поступово знижуйте температуру води.
Як врятуватися від спеки?
Якщо у вас вдома є кондиціонер - сміливо використовуйте його, щоб охолодитися. Однак не можна виставляти його на дуже низьку температуру відразу після того, як ви побували на спекотній вулиці. Знижуйте температуру поступово, тому що через переохолодження ви можете захворіти. Також холодний потік повітря в одну точку може викликати запалення м'язів - не сидіть прямо навпроти кондиціонера.
Під час спеки потрібно пити більше, ніж зазвичай, тому що організм втрачає дуже багато рідини. Найкраще пити звичайну воду - солодкі напої, кава або алкоголь призводять до великих втрат рідини. Також дуже холодна вода або смузі можуть викликати судоми шлунка.
Прохолодний душ або ванна теж допоможуть знизити температуру тіла. Купання має бути комфортним, тому поступово знижуйте температуру води.
Як врятуватися від спеки?
- Проводьте час в тіні, якщо перебуваєте на вулиці.
- Носіть натуральні тканини - бавовну, льон, шовк. Ці матеріали дозволяють вашій шкірі дихати і почуватися комфортно.
- Їжте більше фруктів, пийте воду.
- По можливості залишайтеся з 10:00 до 16:00 в приміщенні! Цей час - пік палючого сонця.
- Виключіть з раціону смажене, запечене, солоне, копчене.
- Намагайтеся використовувати мінімум косметики, жирних кремів, тональних засобів - вони сильно забивають пори, що може привести до запалень.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі