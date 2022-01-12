У Мін'юсті звітували про розподіл конфіскованого майна

Міністерство юстиції України у співпраці з Державною виконавчою службою передало нереалізоване конфісковане майно на 19,43 млн грн за підсумками 2021 року. Про це повідомляє пресслужба ДП «СЕТАМ».
Вказується, що майно було передано безоплатно. Його направили на потреби військових, лікарень, шкіл та дитячих будинків.
Зокрема, 65 транспортних засобів, 84,93 тисячі одиниць одягу, 2 одиниці житла, а також 1,3 млн одиниць іншого майна (електронна та побутова техніка, раритет, запчастини, дрова, побутова хімія тощо).
При цьому найбільше отримала Закарпатська область (майна на 5,7 млн грн), Чернігівська (2,65 млн грн) та Волинська області (2,44 млн грн).
"Тільки для Збройних сил України було передано 25 автомобілів на 2,88 млн грн цього року", - зазначив генеральний директор підприємства.
Вказується, що майно було передано безоплатно. Його направили на потреби військових, лікарень, шкіл та дитячих будинків.
Зокрема, 65 транспортних засобів, 84,93 тисячі одиниць одягу, 2 одиниці житла, а також 1,3 млн одиниць іншого майна (електронна та побутова техніка, раритет, запчастини, дрова, побутова хімія тощо).
При цьому найбільше отримала Закарпатська область (майна на 5,7 млн грн), Чернігівська (2,65 млн грн) та Волинська області (2,44 млн грн).
"Тільки для Збройних сил України було передано 25 автомобілів на 2,88 млн грн цього року", - зазначив генеральний директор підприємства.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі