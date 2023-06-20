У Міндовкілля України розповіли про проблему сміття, що утворилося внаслідок війни

14:32 20 червня Київ, Україна

З початку повномасштабної війни в Україні вже утворилося близько 10-12 мільйонів тонн сміття. Проте остаточна цифра стане відомою після деокупації всіх територій.



Про це сказала заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів (Міндовкілля) України Вікторія Кірєєва.



За словами чиновниці, чималою проблемою є велика кількість будівельного сміття.

"За майже півтора року війни росіяни зруйнували майже 60 тисяч об'єктів. З них 48 тисяч – це житлові забудови. Сьогодні обласні державні адміністрації разом із Міністерством захисту навколишнього середовища оцінюють, що обсяг будівельного сміття становив майже 450 тисяч тонн. І це велика проблема", – наголосила Вікторія Кірєєва.

Вона зазначила, що Міндовкілля розробило порядок повторного використання та утилізації будівельного сміття, створеного в результаті війни. Визначити та організувати майданчики для складання такого сміття має місцева влада. У деяких громадах це зробили. Зокрема, такий досвід вже є у Київській області, де сміття утилізують за допомогою наданої японською компанією JICA спеціальної техніки.