У Міндовкілля України розповіли про проблему сміття, що утворилося внаслідок війни

З початку повномасштабної війни в Україні вже утворилося близько 10-12 мільйонів тонн сміття. Проте остаточна цифра стане відомою після деокупації всіх територій.
Про це сказала заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів (Міндовкілля) України Вікторія Кірєєва.
За словами чиновниці, чималою проблемою є велика кількість будівельного сміття.
Про це сказала заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів (Міндовкілля) України Вікторія Кірєєва.
За словами чиновниці, чималою проблемою є велика кількість будівельного сміття.
Вона зазначила, що Міндовкілля розробило порядок повторного використання та утилізації будівельного сміття, створеного в результаті війни. Визначити та організувати майданчики для складання такого сміття має місцева влада. У деяких громадах це зробили. Зокрема, такий досвід вже є у Київській області, де сміття утилізують за допомогою наданої японською компанією JICA спеціальної техніки.
За даними Міндовкілля, сума збитків, завданих навколишньому середовищу України в результаті війни, становить майже два трильйони гривень.
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