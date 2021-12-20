У Мінсоцполітики стартує нова інформкампанія "Не дай домашньому насильству шанс!"

У зв'язку з вимушеним становищем більшості українців залишатися вдома через карантин і інші обмеження, викликані пандемією, в Україні істотно збільшилася кількість скарг на домашнє насильство.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.
У міністерстві зазначають, що насильство стосовно жінок і дівчат негативно впливає на їхнє репродуктивне здоров'я, в результаті чого знижується рівень народжуваності і збільшується кількість новонароджених дітей з проблемами здоров'я.
Також, COVID-19 змінив життя людей, з'явилися додаткові чинники, які провокують прояви домашнього насильства.
Також, COVID-19 змінив життя людей, з'явилися додаткові чинники, які провокують прояви домашнього насильства.
У міністерстві додали: якщо ви потребуєте консультації, боїтеся звертатися в поліцію з даного питання або з інших причин, то можете зателефонувати на номери "гарячих ліній", де вам нададуть консультації та роз'яснення.
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