У Мінсоцполітики стартує нова інформкампанія "Не дай домашньому насильству шанс!"

11:26 29 березень Київ, Україна

У зв'язку з вимушеним становищем більшості українців залишатися вдома через карантин і інші обмеження, викликані пандемією, в Україні істотно збільшилася кількість скарг на домашнє насильство.



Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.

"Для переважної більшості людей домашнє насильство - це традиційно вкорінена норма, встановлена поколіннями. Постраждалі від домашнього насильства (переважно жінки) не можуть належним чином виконувати свої батьківські обов'язки, в результаті чого зростає рівень соціального сирітства", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначають, що насильство стосовно жінок і дівчат негативно впливає на їхнє репродуктивне здоров'я, в результаті чого знижується рівень народжуваності і збільшується кількість новонароджених дітей з проблемами здоров'я.



Також, COVID-19 змінив життя людей, з'явилися додаткові чинники, які провокують прояви домашнього насильства.

"Саме тому Міністерство соціальної політики України починає інформаційну кампанію "Не дай домашньому насильству шанс!". Діти, які ростуть в сім'ях, де відбувається насильство, в майбутньому можуть переносити цей негативний досвід у власне життя. Багатьом людям здається, що насильство найчастіше відбувається в сім'ях, де зловживають алкоголем або вживають наркотики, що жертвами насильства стають неосвічені особи. Однак це не так! Домашнє насильство буває в сім'ї незалежно від соціального статусу, релігійних переконань або етнічного походження", - підкреслили в Мінсоцполітики.

У міністерстві додали: якщо ви потребуєте консультації, боїтеся звертатися в поліцію з даного питання або з інших причин, то можете зателефонувати на номери "гарячих ліній", де вам нададуть консультації та роз'яснення.