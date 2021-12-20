У Мінсоцполітики пообіцяли, що за рік середня пенсія складе 4533 гривні

20:41 14 грудень Київ, Україна

Про те, що більшості українських пенсіонерів важко не тільки жити, але навіть виживати на пенсійні виплати від держави, можна не нагадувати. Чергові «копійчані» підвищення пенсій «з'їдає» комуналка та зростання цін на харчові продукти та ліки. За даними самого Мінсоцполітики, 77% пенсіонерів живуть за межею гуманітарної бідності.

І ось сьогодні, 14 грудня, Міністерство соціальної політики України подарувало людям похилого віку невелику надію на послаблення жебрацького існування. За даними міністерства, вже у грудні 2022 року розмір середньої (не мінімальної!) пенсії по країні становитиме 4533 гривні. Це як в анекдоті про середню температуру по лікарні. Вперше за останні 8 років вона перевищила прожитковий мінімум для непрацездатних на 15%.

Щоб охолодити очікування, наводимо дані на 1 грудня цього року: зараз зазначений прожитковий мінімум становить 3723 гривні, а середня пенсія по Україні - 3980 гривень, тобто на 6,9% більше. І ще не відомо, яким буде цей поріг виживання за рік.

Нагадаємо, що завдяки програмі уряду, спрямованій на турботу про людей похилого віку, з 1 грудня цього року мінімальна пенсія збільшилася на 80 гривень і наразі становить 1934 гривні, або половину прожиткового мінімуму.