У Мінсоцполітики розповіли про ризики неофіційного працевлаштування

20:03 21 липня Київ, Україна

За нинішньої ситуації, яка склалася в країні з неофіційним працевлаштуванням, є ризики, що до 20% українських пенсіонерів старше 65 років в майбутньому не будуть мати права на страхову пенсію.

Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30".



За її словами, в Україні налічується близько 3,3 млн неформально зайнятих працівників. Ще 6,3 млн осіб з різних причин не входять до складу робочої сили (в тому числі студенти та пенсіонери). 2,3 млн осіб зайняті "домашніми обов'язками" і фактично не беруть участі в ринку праці. З них 2 млн осіб - жінки.



"Неформальна зайнятість створює для таких громадян своєрідну пастку. Їм може не вистачити страхового стажу, вимоги щодо якого були встановлені в 2017 році, для своєчасного виходу на пенсію", - зазначила міністр.



Лазебна підкреслила, що якщо ситуація з офіційною зайнятістю не зміниться, то, згідно з даними Світового банку, до 20% українських пенсіонерів старше 65 років в майбутньому не будуть мати права на страхову пенсію. Їм потрібна буде окрема соціальна допомога від держави, додала міністр.



"Це підсилює нерівність в суспільстві і створює ризики бідності серед людей похилого віку, - сказала глава Мінсоцполітики. Вона додала, що особливо це стосується жінок, які, як правило, отримують нижчу зарплату, але при цьому мають велику тривалість життя в порівнянні з чоловіками.