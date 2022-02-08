У Мінсоцполітики розповіли, хто має право на субсидію під час обігріву будинку електроприладом

11:28 08 лютий Київ, Україна

За словами міністра соціальної політики, у деяких населених пунктах України відсутнє газове та електричне опалення.



Українці, які мешкають на лінії розмежування, можуть отримати спеціальну субсидію на електрообігрів, що здійснюється за допомогою побутових електрообігрівачів. Її сума складає 1500–1700 грн.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.



За словами Лазебної, зараз цим механізмом вже активно користуються жителі Донбасу, проте на Луганщині кількість людей, які скористалися цим правом, значно менша.



«Там люди не мають ні газового опалення, ні електроопалення, бо там все було зруйновано. Ми зробили виняток. Для всіх населених пунктів, що знаходяться на лінії розмежування, ми дали право на субсидію за тарифами як для електроопалення. Хто не має опалення, вони обігріваються електрообігрівачами», – пояснила міністр.