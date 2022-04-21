У мінсоцполітиці назвали регіони, які прийняли максимальну кількість внутрішніх переселенців

07:23 21 квітня Київ, Україна

Станом на 20 квітня найбільше внутрішніх переселенців зареєстровано у Дніпропетровській, Львівській та Вінницькій областях. Про це повідомила Міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі телемарафону.



За її даними, попри величезні черги на реєстрацію тимчасово переміщених осіб та масові кібератаки на сайти органів соцзахисту вже вдалося зареєструвати 1 млн 661 тис. переселенців.



У той же час через додаток Дія оформлено шість тисяч таких заявок, ще 70 тисяч запитів перебувають у обробці.



Лазебна наголосила, що на даний момент усі соціальні виплати фінансуються. Можуть бути складнощі із виплатою пенсій через Укрпошту, оскільки не всі відділення працюють, але питання можна вирішити, звернувшись до іншого відділення, пояснила вона.



"Виплати на захоплених територіях неможливі – спочатку їх потрібно звільнити", – резюмувала міністр.