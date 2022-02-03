У Мінсоцполітики дали пораду, як забезпечити собі гідну пенсію

Для того, щоб у поважному віці мати гідний рівень життя, українцям, яким зараз по 40 років, варто накопичувати кошти.
Таку думку висловила голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.
«Солідарний рівень – це лише підстрахування на випадок, якщо людина все втратила. Більшість демократичних країн дозволяє людям накопичувати. Внаслідок пенсійної реформи українці теж накопичуватимуть», – зазначила політик.
Галина Третьякова додала, що законопроєктом, яким запроваджуються накопичувальні пенсійні рахунки, передбачено також успадкування накопичень у разі, якщо людина, на яку було відкрито рахунок, не доживе до пенсії.
«Ці накопичення успадковуються: або згідно з Цивільним кодексом, або людина може призначити когось. Причому є два механізми використання цих коштів: або для негайного використання або для пенсійного забезпечення спадкоємця», – пояснила Третьякова.
Нагадаємо, згідно з обробленим та переданим на розгляд Верховній Раді для повторного розгляду у першому читанні проєктом закону "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення» протягом 2022 року уряд має створити Уповноважений пенсійний фонд. Після цього для кожного громадянина, який на сьогодні є найманим працівником, якому менше 55 років, будуть відкриті накопичувальні рахунки, на які щомісяця надходитимуть кошти з двох джерел – єдиних соціальних внесків (ЄСВ) та державного бюджету.
«Солідарний рівень – це лише підстрахування на випадок, якщо людина все втратила. Більшість демократичних країн дозволяє людям накопичувати. Внаслідок пенсійної реформи українці теж накопичуватимуть», – зазначила політик.
Галина Третьякова додала, що законопроєктом, яким запроваджуються накопичувальні пенсійні рахунки, передбачено також успадкування накопичень у разі, якщо людина, на яку було відкрито рахунок, не доживе до пенсії.
«Ці накопичення успадковуються: або згідно з Цивільним кодексом, або людина може призначити когось. Причому є два механізми використання цих коштів: або для негайного використання або для пенсійного забезпечення спадкоємця», – пояснила Третьякова.
Нагадаємо, згідно з обробленим та переданим на розгляд Верховній Раді для повторного розгляду у першому читанні проєктом закону "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення» протягом 2022 року уряд має створити Уповноважений пенсійний фонд. Після цього для кожного громадянина, який на сьогодні є найманим працівником, якому менше 55 років, будуть відкриті накопичувальні рахунки, на які щомісяця надходитимуть кошти з двох джерел – єдиних соціальних внесків (ЄСВ) та державного бюджету.
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