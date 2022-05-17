У Мінсоцполітики розповіли, скільки дітей щорічно опиняються в дитячих будинках

Щорічно в дитячі будинки, в більшості своїй через соцпроблеми, потрапляють 2 тисячі маленьких українців.



Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна під час дискусії "Будинок дитини не для дитини".



За її словами, в громадах є трохи більше 400 фахівців із соціальної роботи, всі інші працюють на районному рівні.

"Близько 2 тисяч дітей, вони щорічно потрапляють в будинок дитини, але ви знаєте, що 2020 рік міг стати роком припинення влаштування дітей в ці установи. 2020 рік складний, але дійсно він міг стати роком, коли б діти вже не влаштовувалися в будинок дитини. Я думаю, що ні. Перш за все, або навчили ми громади надавати якісні послуги, займатися дітьми, передбачати всі ті ризики, що основною причиною потрапляння дітей в будинки дитини є соціальні проблеми. Тому що тільки 411 фахівців соціальної роботи є в громадах, всі інші перебувають на районному рівні", - підкреслила Марина Лазебна.