У Мінсоцполітики розповіли, скільки дітей щорічно опиняються в дитячих будинках

Щорічно в дитячі будинки, в більшості своїй через соцпроблеми, потрапляють 2 тисячі маленьких українців.
Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна під час дискусії "Будинок дитини не для дитини".
За її словами, в громадах є трохи більше 400 фахівців із соціальної роботи, всі інші працюють на районному рівні.
Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна під час дискусії "Будинок дитини не для дитини".
За її словами, в громадах є трохи більше 400 фахівців із соціальної роботи, всі інші працюють на районному рівні.
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