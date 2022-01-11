У Міносвіти внесли зміни в роботу приватних ВНЗ

14:14 30 квітень Київ, Україна

Починаючи з цього року у приватних ВНЗ України з’явилася можливість здійснювати підготовку молодших бакалаврів і бакалаврів за держзамовленням.



Про це повідомили в пресслужбі МОН.



Таким закладам буде відкритий доступ до модуля "Державне замовлення" Єдиної державної бази з питань освіти (ЄДЕБО), якщо вони подадуть заяву в МОН до 24 травня 2021 року.



Відповідний лист №1/9-217 від 27.04.2021 р. направлено закладам приватної форми власності, які здійснюють підготовку молодших бакалаврів і бакалаврів.

"Кращі приватні вищі навчальні заклади також мають великий методичний та матеріально-технічний потенціал для надання якісної освіти. Для розвитку конкурентоспроможної системи вищих навчальних закладів важливо створити рівні можливості для закладів усіх форм власності", - зазначив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

У разі відкриття доступу до ЄДЕБО і отримання місць державного замовлення навчальні заклади повинні будуть дотримуватися законодавства про індикативну собівартість на всіх рівнях, спеціальності та форми здобуття вищої освіти.



Такі можливості реалізуються на виконання абзацу третього пункту 8 Прикінцевих положень закону України "Про Державний бюджет України на 2021".



Відзначимо, що Всеукраїнське об'єднання організацій роботодавців в сфері вищої освіти висловило підтримку МОН щодо впровадження цієї ініціативи.