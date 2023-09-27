У Міносвіти повідомили деталі вступної кампанії 2024 року

15:12 27 вересня Київ, Україна

У Міністерстві освіти і науки України визначили, як проходитиме вступна кампанія у 2024 році: національний мультимедійний тест (НМТ) пройде з чотирьох предметів, три з яких обов'язкові, а четвертий на вибір.

Про це міністр Оксен Лісовий повідомив у соціальних мережах.

До української мови та математики як обов'язкових предметів у 2024 році додадуть історію України. У Міносвіти впевнені, що це "важливий крок для зміцнення національної свідомості та самоідентифікації", а знання історії формують здатність аналітичного та критичного мислення, щоб протистояти історичним маніпуляціям та фейкам.

"Втім, програма тестування охоплюватиме лише період XVI-XXI ст., адже саме цей історичний період дуже важливий для формування у молоді цілісного розуміння нашого минулого та його зв'язку зі сьогоденням", - зазначив Лісний.

Директор Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко додала: "Ми хочемо, щоб учасники тестування були якнайкраще обізнані з питань історії України, знали передумови цієї страшної війни, як сталося, що зараз ми перебуваємо в цій точці відносин із росією".



Колишні школярі будуть складати всі чотири предмети в один день. Якщо ж щось завадить скласти іспит (хвороба, повітряна тривога під час тесту тощо), то можна буде зареєструватися на додаткову сесію.



Заступник міністра Михайло Вінницький розповідає про формат: "2 години тестування, перерва та ще 2 години тестування. Так ми рухаємося до стандартів європейських країн, де на випуску зі школи перевіряють знання не менш як з 5 предметів".



У міністерстві зазначають, що така модель тестування вимушена, але прийнятна в умовах воєнного стану: учасникам потрібно буде лише раз з'явитися до екзаменаційного центру. Ті, хто складатиме тестування за кордоном, зможуть це зробити в місцевих екзаменаційних центрах.



Також у міністерстві додали, що наступного року випускники початкової, базової та середньої школи не складатимуть ДІА.