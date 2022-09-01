У Міносвіти розробили чотири моделі навчання під час війни

Міністерство освіти розробило чотири моделі навчання у школах під час повномасштабної війни, повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.
Моделі розробляли залежно від місцезнаходження учнів:
Моделі розробляли залежно від місцезнаходження учнів:
- Учні перебувають на територіях, віддалених від бойових дій;
- Школярі є внутрішньопереміщеними особами;
- Перебувають у зоні бойових дій чи тимчасово окупованих територіях;
- Знаходяться за межами України.
Для перших двох категорій буде запропоновано такі форми навчання: очна, дистанційна, сімейна (домашня), змішана, екстернат.
Іншим двом категоріям (для учнів поза Україною та тим, хто перебуває в зоні бойових дій або під тимчасовою окупацією) будуть доступні всі форми навчання, крім очної та змішаної.
Іншим двом категоріям (для учнів поза Україною та тим, хто перебуває в зоні бойових дій або під тимчасовою окупацією) будуть доступні всі форми навчання, крім очної та змішаної.
За даними МОН, російські окупанти пошкодили чи зруйнували близько 15% шкіл в Україні. За кордон виїхали, рятуючись від війни, понад 640 тисяч учнів та понад 22 тисячі вчителів.
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