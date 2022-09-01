У Міносвіти розробили чотири моделі навчання під час війни

15:34 18 серпня Київ, Україна

Міністерство освіти розробило чотири моделі навчання у школах під час повномасштабної війни, повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

Моделі розробляли залежно від місцезнаходження учнів:
  • Учні перебувають на територіях, віддалених від бойових дій;
  • Школярі є внутрішньопереміщеними особами;
  • Перебувають у зоні бойових дій чи тимчасово окупованих територіях;
  • Знаходяться за межами України.
Для перших двох категорій буде запропоновано такі форми навчання: очна, дистанційна, сімейна (домашня), змішана, екстернат.

Іншим двом категоріям (для учнів поза Україною та тим, хто перебуває в зоні бойових дій або під тимчасовою окупацією) будуть доступні всі форми навчання, крім очної та змішаної.
 
За даними МОН, російські окупанти пошкодили чи зруйнували близько 15% шкіл в Україні. За кордон виїхали, рятуючись від війни, понад 640 тисяч учнів та понад 22 тисячі вчителів.