У Міносвіти розповіли про графік весняних канікул для школярів

09:18 21 лютий Київ, Україна

Стало відомо, у які дні відпочиватимуть українські школярі навесні 2022 року. Про це свідчать дані Міністерства освіти і науки України.



Зазначимо, що щовесни учні з нетерпінням чекають початку весняного тижня канікул. Цього року вихідний тиждень припадає з 28 березня по 3 квітня включно.



Однак у міністерстві кажуть, що це поки що не точна дата. Адже дата може зміститися через початок нової хвилі інфікування коронавірусом.



При цьому у зв'язку з Міжнародним жіночим днем (8 березня) діти також відпочиватимуть 7 числа. Проте його доведеться потім відпрацювати у суботу, 12 березня. Таким чином, школярі відпочиватимуть чотири дні поспіль – 5,6,7,8 березня.