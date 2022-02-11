У Міносвіти знову заговорили про підвищення зарплати вчителям

07:53 11 лютий Київ, Україна

Міністерство освіти і науки України нарешті назвало точну дату, коли оклад учителів становитиме 15 000 грн на місяць. Нагадуємо, що спочатку планувалося здійснити підвищення на початку року – 1 січня. Але виявилося, що гроші на ці цілі у державному бюджеті не заплановані.



На цей момент Міносвіти обіцяє підвищення зарплат вчителям з вересня 2022 року. Ймовірно, на той час стан бюджету країни стабілізується. Також планується підвищення окладу й інших працівників бюджетної сфери.