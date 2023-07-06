У Міноборони представили нову літню жіночу форму

У Міністерстві оборони представили оновлену літню польову жіночу військову форму, створену з урахуванням антропометричних даних жінок.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
Зокрема, серед нововведень:
- Куліска на кителі для регулювання надмірного об'єму тканини на спині;
- Укорочений кітель та розрізи з боків для зручності нахилів та присідань;
- Еластична стрічка під колінами для зменшення ширини штанини;
- Завищена лінія талії у штанях із "тунельним" поясом (у разі зміни обсягів талії військовослужбовця, наприклад, вагітності на ранніх термінах).
Військовослужбовці ЗСУ, які брали участь у дослідній експлуатації, розповіли, що білизна, що входить до комплекту, є універсальною, має високу посадку, у її складі бавовна та еластан. Також білизна добре тягнеться та тримає форму.
Заступник міністра оборони України Денис Шарапов зазначив, що над новою формою працювали спеціалісти оборонного відомства, а також виробники та волонтерські організації.
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