У Міноборони представили нову літню жіночу форму

14:34 06 липня Київ, Україна

У Міністерстві оборони представили оновлену літню польову жіночу військову форму, створену з урахуванням антропометричних даних жінок.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.
"Враховуючи антропометричні дані жінок, до наявної польової форми одягу внесено конструктивні зміни, завдяки яким вона стала більш підлаштованою під жіночу статуру", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, серед нововведень:
  • Куліска на кителі для регулювання надмірного об'єму тканини на спині;
  • Укорочений кітель та розрізи з боків для зручності нахилів та присідань;
  • Еластична стрічка під колінами для зменшення ширини штанини;
  • Завищена лінія талії у штанях із "тунельним" поясом (у разі зміни обсягів талії військовослужбовця, наприклад, вагітності на ранніх термінах).
Військовослужбовці ЗСУ, які брали участь у дослідній експлуатації, розповіли, що білизна, що входить до комплекту, є універсальною, має високу посадку, у її складі бавовна та еластан. Також білизна добре тягнеться та тримає форму.
Заступник міністра оборони України Денис Шарапов зазначив, що над новою формою працювали спеціалісти оборонного відомства, а також виробники та волонтерські організації.
"Сьогодні у лавах ЗСУ близько 42 тисяч жінок-військовослужбовців, близько п'яти тисяч з них перебувають на передньому краї, де виконують бойові завдання нарівні з чоловіками. Тому наше завдання – забезпечити їм належні умови проходження військової служби. Зручна військова форма одягу – це одна із важливих складових, адже наші захисниці носять її щодня", - зазначив чиновник.