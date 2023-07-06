У Міноборони представили нову літню жіночу форму

14:34 06 липня Київ, Україна

У Міністерстві оборони представили оновлену літню польову жіночу військову форму, створену з урахуванням антропометричних даних жінок.



Про це повідомляє пресслужба міністерства.

"Враховуючи антропометричні дані жінок, до наявної польової форми одягу внесено конструктивні зміни, завдяки яким вона стала більш підлаштованою під жіночу статуру", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, серед нововведень:

Куліска на кителі для регулювання надмірного об'єму тканини на спині;

Укорочений кітель та розрізи з боків для зручності нахилів та присідань;

Еластична стрічка під колінами для зменшення ширини штанини;

Завищена лінія талії у штанях із "тунельним" поясом (у разі зміни обсягів талії військовослужбовця, наприклад, вагітності на ранніх термінах).

Військовослужбовці ЗСУ, які брали участь у дослідній експлуатації, розповіли, що білизна, що входить до комплекту, є універсальною, має високу посадку, у її складі бавовна та еластан. Також білизна добре тягнеться та тримає форму.

Заступник міністра оборони України Денис Шарапов зазначив, що над новою формою працювали спеціалісти оборонного відомства, а також виробники та волонтерські організації.