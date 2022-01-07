У Міноборони пояснили, хто має право служити у частинах територіальної оборони

18:22 07 січень Київ, Україна

Після того, як в Україні заговорили про заклик до загонів територіальної оборони, у народі обговорюють найнеймовірніші версії. Особливо схвилювалася жіноча частина населення. Розвіяти чутки зможе закон «Про основи національного опору в Україні», в якому чітко вказано правила та вимоги щодо формування особового складу цих підрозділів.

Категорично заборонено приймати на добровільну службу для формування тероборони осіб, які мають більше однієї судимості, а також тих, хто має судимість за тяжкі злочини.

Насамперед стати добровольцем загонів тероборони зможуть ті, хто пройшов службу у ЗСУ чи МВС. Громадяни для вступу в загін тероборони, які не проходили службу, повинні будуть скласти присягу добровольця.

Крім того, всі бажаючі вступити на таку службу мають пройти медичне та психологічне обстеження, контроль на профпридатність, і лише тоді укласти контракт на проходження служби добровольця територіальної оборони.