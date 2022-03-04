У Міноборони порадили українцям в окупації, як боротися із російськими військами

19:44 04 березень Київ, Україна

Міністерство оборони нагадало громадянам, котрі опинилися на тимчасово окупованих росіянами територіях, що необхідно спалювати колони тилового забезпечення, а не бронетехніку ворога.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці відомства.



У своєму зверненні Міноборони закликає вчинити тотальний народний спротив.



Українські військові пояснили, що танковий батальйон із 30 танків, що уперся в позиції ЗСУ, втратить 5 – 6 танків, але не боєздатність.



Там пояснюють, якщо зупинити чи знищити тилові колони, які везуть до танків боєприпаси, пальне, запасні частини, ремонтників, то батальйон стає недієздатним повністю.



Ворожі тиловики не броньовані, охороняються солдатами без бойового досвіду та є легкою мішенню.



Міністерство оборони України

У Міністерстві оборони стверджують, що працюють і досить прості засоби, як повалення дерев на дорогах. Після цього колона буде заблокована, і її можна спалити коктейлями Молотова та захопити полонених серед російських окупантів.



У міністерстві наголошують, що знищення тилового забезпечення дозволить завершити війну за лічені дні.

Крім того Радник МВС Антон Геращенко дав кілька слушних порад, як потрібно поводитися, якщо ви взяли в полон російського окупанта. Просимо вас бути обережними і не наражати себе на ризик! Ця інструкція може бути використана за крайньої необхідності.