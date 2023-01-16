У Міноборони відреагували на петицію щодо вегетаріанських сухпайків для військових

11:13 16 січня Київ, Україна

Міністерство оборони відповіло на петицію про запровадження вегетаріанських сухпайків для українських військовослужбовців, зазначивши, що питання потребує детального вивчення.



Про це повідомляє веганська громадська організація "Кожна тварина", метою якої є популяризація веганства та створення руху за права тварин.



Як зазначає організація, петицію "Про введення рослинних сухпайків для ЗСУ" 27 червня 2022 року розмістив боєць ЗСУ Петро Павлов. Вона набрала 25586 голосів із 25 тисяч необхідних.



У відповіді на петицію Міністерство оборони наголосило, що питання запровадження вегетаріанських сухпайків ускладнюється в умовах війни.

"Для визначення повноцінного збалансованого раціону, враховуючи необхідність відновлення енерговитрат особового складу, вміст корисних речовин та асортимент, необхідне залучення до роботи професійних технологів, науковців державних установ та підприємств охорони здоров'я та громадського харчування, співпраця з якими сьогодні в умовах дії правового режиму військового стану значно ускладнюється", - йдеться у повідомленні. Також у Міноборони наголосили, що це питання потребує детального вивчення.

"Однак у багатьох арміях світу вже існують вегетаріанські та веганські добові меню у кількох позиціях", - зазначили зоозахисники.

Вони зазначають, що Україну захищають багато етичних веганів і веганок, а також людей з алергіями, етнічними та релігійними переконаннями, які потребують рослинного раціону, стверджуючи, що введення веганських сухпайків є необхідністю.