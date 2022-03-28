У Міноборони пояснили, як і кого каратимуть за несанкціоноване розповсюдження інформації про ЗСУ

У Міноборони дали роз'яснення щодо кримінальної відповідальності за несанкціоноване розповсюдження інформації про спрямування, переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ або інших військових формувань України, вчинене в умовах військового чи надзвичайного стану.
Інформацію озвучила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр 28 березня під час брифінгу.
За її словами, тепер злочином вважатиметься несанкціоноване поширення інформації про спрямування та переміщення міжнародної військової допомоги.
Інформацію озвучила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр 28 березня під час брифінгу.
За її словами, тепер злочином вважатиметься несанкціоноване поширення інформації про спрямування та переміщення міжнародної військової допомоги.
Також злочином вважатиметься несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух та розташування Збройних сил України та інших військових формувань.
Маляр пояснила, що означає "поширення" та "несанкціоноване".
Маляр пояснила, що означає "поширення" та "несанкціоноване".
За її словами, йдеться про поширення інформації всіма можливими каналами: ЗМІ, інтернет, заяви та листи, адресовані третім особам. Також це стосується публічних виступів чи розповсюдження листівок.
Несанкціоноване поширення, за словами Маляра, означає, що цю інформацію викладено до того, як її оприлюднив офіційно Генеральний штаб або без письмового дозволу Генштабу.
Представниця Міноборони наголосила, що поширення інформації про оборонні або наступальні дії ЗСУ призводить до збільшення втрат особового складу Збройних сил України та активізації ворога.
Вона назвала правила поширення інформації під час воєнного стану: тільки після того, як Генштаб офіційно оприлюднив інформацію про ту чи іншу оборонну чи наступальну операцію.
Вона назвала правила поширення інформації під час воєнного стану: тільки після того, як Генштаб офіційно оприлюднив інформацію про ту чи іншу оборонну чи наступальну операцію.
Нагадаємо, що 26 березня президент України підписав закон, яким запроваджено кримінальну відповідальність за несанкціоновану фото- та відеозйомку переміщень Збройних сил України.
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