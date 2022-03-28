У Міноборони пояснили, як і кого каратимуть за несанкціоноване розповсюдження інформації про ЗСУ

17:11 28 березня Київ, Україна

У Міноборони дали роз'яснення щодо кримінальної відповідальності за несанкціоноване розповсюдження інформації про спрямування, переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ або інших військових формувань України, вчинене в умовах військового чи надзвичайного стану.



Інформацію озвучила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр 28 березня під час брифінгу.



За її словами, тепер злочином вважатиметься несанкціоноване поширення інформації про спрямування та переміщення міжнародної військової допомоги.

"Поширення такої інформації завдає шкоди Україні, оскільки ворог моніторить цю інформацію і робить все можливе, щоб це переміщення та надання цієї допомоги не сталося", - сказала вона.

Також злочином вважатиметься несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух та розташування Збройних сил України та інших військових формувань.



Маляр пояснила, що означає "поширення" та "несанкціоноване".



За її словами, йдеться про поширення інформації всіма можливими каналами: ЗМІ, інтернет, заяви та листи, адресовані третім особам. Також це стосується публічних виступів чи розповсюдження листівок.

"Не вважається злочином, якщо ви передаєте цю інформацію правоохоронним органам або безпосередньо особі, до якої ця інформація стосується", - уточнила заступник міністра оборони.

Несанкціоноване поширення, за словами Маляра, означає, що цю інформацію викладено до того, як її оприлюднив офіційно Генеральний штаб або без письмового дозволу Генштабу.

"Потрібно знати одну обставину: йдеться лише про поширення інформації під час воєнного стану", - сказала Маляр.

Представниця Міноборони наголосила, що поширення інформації про оборонні або наступальні дії ЗСУ призводить до збільшення втрат особового складу Збройних сил України та активізації ворога.



Вона назвала правила поширення інформації під час воєнного стану: тільки після того, як Генштаб офіційно оприлюднив інформацію про ту чи іншу оборонну чи наступальну операцію.

“Після цього її можна розповсюджувати, давати оцінні судження, обговорювати та висловлювати думки, експертні, професійні, блогерські.. До того ж, під час воєнного стану інформація про перебіг бойових дій, про оборонні або наступальні дії заборонена до офіційного оприлюднення інформації Генштабом на користь безпеки нашої країни», – пояснила Маляр.