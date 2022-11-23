У Мінкульті запропонували обміняти всі пам'ятники Пушкіну на херсонського єнота

11:49 23 листопада Київ, Україна

Рашисти під час окупації Херсонщини вивезли із регіону історичні цінності, а також тварин із контактних зоопарків.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів про колаборантів у херсонських музеях та про готовність обміняти вкрадене на пам'ятники Пушкіну та іншим російським письменникам.



Повідомляється, що окупанти за допомогою деяких музейних працівників, які співпрацювали з ворогом, незаконно вивезли ("евакуювали", як вони називали цей процес) експонати херсонських краєзнавчого та художнього, а також Каховського історичного музеїв у Крим під час відведення військ з правобережжя.

"Для мене очевидна колаборація директорки краєзнавчого музею у тому ж Херсоні. Вона не лише відкрито виступила на підтримку окупації, а й керувала власне крадіжкою. Це класична колаборація. Ті люди, які ховалися або не приходили на роботу, це навпаки позиція опору. Для мене очевидно, що переважна більшість представників закладів культури або чинила опір, або не сприяла окупації", - сказав Ткаченко.

За словами міністра, директорка Херсонського художнього музею спілкувалася з ним та назвала йому імена всіх колаборантів.

"Я з нею провів багато часу у Херсоні. Так, там списки є, у тому числі й колишня хранителька цього музею, яка була звільнена, але потім приїхала звідкись із росії та намагалася керувати процесом", - повідомив Ткаченко.

Міністр додав, що обговорювалася пропозиція обміняти вкрадені музейні цінності і єнота, що став дуже відомим, на пам'ятники.