У Мінкульті запропонували обміняти всі пам'ятники Пушкіну на херсонського єнота

Рашисти під час окупації Херсонщини вивезли із регіону історичні цінності, а також тварин із контактних зоопарків.
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів про колаборантів у херсонських музеях та про готовність обміняти вкрадене на пам'ятники Пушкіну та іншим російським письменникам.
Повідомляється, що окупанти за допомогою деяких музейних працівників, які співпрацювали з ворогом, незаконно вивезли ("евакуювали", як вони називали цей процес) експонати херсонських краєзнавчого та художнього, а також Каховського історичного музеїв у Крим під час відведення військ з правобережжя.
Повідомляється, що окупанти за допомогою деяких музейних працівників, які співпрацювали з ворогом, незаконно вивезли ("евакуювали", як вони називали цей процес) експонати херсонських краєзнавчого та художнього, а також Каховського історичного музеїв у Крим під час відведення військ з правобережжя.
За словами міністра, директорка Херсонського художнього музею спілкувалася з ним та назвала йому імена всіх колаборантів.
Міністр додав, що обговорювалася пропозиція обміняти вкрадені музейні цінності і єнота, що став дуже відомим, на пам'ятники.
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