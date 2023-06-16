У Міністерстві оборони України підтвердили наявність літньої форми для ЗСУ

12:29 18 травня Київ, Україна

У Міністерстві оборони України повідомили, що ЗСУ забезпечені літньою формою, постачання літньої форми одягу надходить у плановому порядку та задовільними темпами.

Про це 18 травня повідомило Міністерство оборони після службової наради з питань речового та інших видів забезпечення ЗСУ.

"На сьогодні із речовим майном літньої номенклатури у нас проблем немає. І залишки, що залишилися у нас, дозволяють організувати та здійснити забезпечення необхідної кількості військовослужбовців", - уточнив начальник тилу командування Сил логістики Сергій Булавко.

На складах ЗСУ з минулого періоду закупівель достатня кількість літньої та зимової форми, у тому числі для забезпечення резервів.



Як зазначив заступник міністра оборони Денис Шарапов, відомство вже запустило процес укладання контрактів для забезпечення військ зимовою формою одягу, оскільки його своєчасна доставка завжди є актуальною.