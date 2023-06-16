У Міністерстві оборони України підтвердили наявність літньої форми для ЗСУ

У Міністерстві оборони України повідомили, що ЗСУ забезпечені літньою формою, постачання літньої форми одягу надходить у плановому порядку та задовільними темпами.
Про це 18 травня повідомило Міністерство оборони після службової наради з питань речового та інших видів забезпечення ЗСУ.
На складах ЗСУ з минулого періоду закупівель достатня кількість літньої та зимової форми, у тому числі для забезпечення резервів.
Як зазначив заступник міністра оборони Денис Шарапов, відомство вже запустило процес укладання контрактів для забезпечення військ зимовою формою одягу, оскільки його своєчасна доставка завжди є актуальною.
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