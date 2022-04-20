У Міністерстві інфраструктури відзвітували про ремонт переправ на Київщині

На Київщині сьогодні функціонують три переправи – у селах Стоянка, Романівка та Катюжанка; ще на шістьох відновлено рух, а вісім переправ будуються біля зруйнованих мостів.
Про це повідомило Міністерство інфраструктури України із посиланням на його голову Олександра Кубракова у своєму телеграм-каналі.
"Бородянка, Буча, Ворзель, Гостомель та Ірпінь - усі ці населені пункти у передмісті Києва були окуповані російськими військовими. У цих містечках велися запеклі бої, але сьогодні, вже на звільнених територіях, щодня працюємо над тим, щоб якнайшвидше розчистити вулиці», - йдеться у повідомленні.
З 5 квітня дорожні бригади приєдналися до волонтерів та комунальників та фактично займаються генеральним прибиранням. На сьогодні маємо 170 км прибраних вулиць.
Фокусуємося не лише на важливих логістичних маршрутах, а й там, де ворог знищував інфраструктуру: дороги, пішохідні переходи, бар'єрне огородження, шумові екрани.
Найбільше було зроблено у Київській області на Житомирській трасі – понад 100 км уже очищено. Роботи продовжуються і на трасі М-07 Київ – Ковель – тут розчищено вже 35 км. Працюємо і на регіональних та територіальних шляхах – 30 км вже чисті.
Системно ведемо роботу з будівництва тимчасових переправ, де сполучення зі столицею чи регіонами відсутнє, "Укравтодор" разом із військовими будує тимчасові переправи", - зазначили у Міністерстві інфраструктури.
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