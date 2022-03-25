У Міністерстві фінансів розповіли, скільки українців отримали 6,5 тис. грн. допомоги

06:26 25 березня Київ, Україна

Виплату у розмірі 6,5 тис. грн у рамках програми Підтримка отримали вже понад 500 тис. громадян України.

Про це повідомив у своєму зверненні Міністр фінансів України Сергій Марченко.

«У цей складний час ми як держава продовжуємо виконувати взяті на себе зобов'язання. Здійснюються всі захищені виплати: пенсії, зарплати, соціальні виплати. Запевняю, громадяни й надалі їх отримуватимуть! Особлива увага приділена підтримці тих, хто через варварську війну втратив роботу або був змушений покинути будинки. Вже почалися виплати 6,5 тис.. грн. у рамках програми Підтримка. Виплати вже отримали понад 500 тисяч українців», – повідомив Марченко.

Міністр наголосив, що всі органи виконавчої влади, підпорядковані Мінфіну (Державна казначейська служба, Державна податкова служба, Державна митна служба) працюють у тісній кооперації та продовжують виконувати свої функції у режимі військового становища.



Марченко також звернувся Окремо звертаюся до міжнародних партнерів України: «Безкарність тільки підштовхує Росію до подальшої агресії. Тому для якнайшвидшої перемоги Україна потребує більш рішучої підтримки від вас: фінансової, військової, гуманітарної, санаційної».