У Міністерстві фінансів розповіли, скільки українців отримали 6,5 тис. грн. допомоги

Виплату у розмірі 6,5 тис. грн у рамках програми Підтримка отримали вже понад 500 тис. громадян України.
Про це повідомив у своєму зверненні Міністр фінансів України Сергій Марченко.
Міністр наголосив, що всі органи виконавчої влади, підпорядковані Мінфіну (Державна казначейська служба, Державна податкова служба, Державна митна служба) працюють у тісній кооперації та продовжують виконувати свої функції у режимі військового становища.
Марченко також звернувся Окремо звертаюся до міжнародних партнерів України: «Безкарність тільки підштовхує Росію до подальшої агресії. Тому для якнайшвидшої перемоги Україна потребує більш рішучої підтримки від вас: фінансової, військової, гуманітарної, санаційної».
Марченко також звернувся Окремо звертаюся до міжнародних партнерів України: «Безкарність тільки підштовхує Росію до подальшої агресії. Тому для якнайшвидшої перемоги Україна потребує більш рішучої підтримки від вас: фінансової, військової, гуманітарної, санаційної».
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі