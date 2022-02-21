У Міністерстві аграрної політики підтвердили право українців на безкоштовні 2 гектари

Право українців на отримання безкоштовних 2 гектарів землі ніхто не скасовував і не зачіпав, новий закон президента про земельну децентралізацію ніяк його не обмежує.
Про це на пресконференції повідомив міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко.
Зокрема, міністр спростував інформацію про те, що закони, прийняті в ході земельної реформи, скасовують це право.
При цьому Лещенко уточнив, що закон про земельну децентралізацію №2194 встановлює запобіжники - питання про приватизацію землі, переданої в комунальну власність, буде вирішуватися більшістю голосів територіальної громади.
У той самий час глава Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики Микола Сольський зазначив, що на практиці це право складно реалізувати.
"У нашій країні десятки мільйонів людей... Якщо кожному дати - всі отримають менше сотки... Але шанси (отримати 2 га - ред.) - є", - сказав він.
У той самий час глава Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики Микола Сольський зазначив, що на практиці це право складно реалізувати.
"У нашій країні десятки мільйонів людей... Якщо кожному дати - всі отримають менше сотки... Але шанси (отримати 2 га - ред.) - є", - сказав він.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі