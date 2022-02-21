У Міністерстві аграрної політики підтвердили право українців на безкоштовні 2 гектари

17:51 25 травень Київ, Україна

Право українців на отримання безкоштовних 2 гектарів землі ніхто не скасовував і не зачіпав, новий закон президента про земельну децентралізацію ніяк його не обмежує.



Про це на пресконференції повідомив міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко.



Зокрема, міністр спростував інформацію про те, що закони, прийняті в ході земельної реформи, скасовують це право.

"У чинному законодавстві зберігається право на отримання безкоштовних 2 гектарів. Закони, прийняті для земельної реформи, це право не скасовують", - сказав він.

При цьому Лещенко уточнив, що закон про земельну децентралізацію №2194 встановлює запобіжники - питання про приватизацію землі, переданої в комунальну власність, буде вирішуватися більшістю голосів територіальної громади.



У той самий час глава Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики Микола Сольський зазначив, що на практиці це право складно реалізувати.



"У нашій країні десятки мільйонів людей... Якщо кожному дати - всі отримають менше сотки... Але шанси (отримати 2 га - ред.) - є", - сказав він.