У Міненерго повідомили ситуацію в енергосистемі на 25 серпня

12:15 25 серпня Київ, Україна

Міненерго України повідомило про масштабні відключення електроенергії у восьми областях країни через російські обстріли, несприятливі погодні умови.

"Залишаються знеструмленими частина абонентів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє ситуація безпеки", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що на одній із ТЕС енергетики ліквідують ушкодження, спричинені ворожим обстрілом. Після відновлювальних робіт станція частково відновила генерацію електроенергії та підключена до енергосистеми.



У Васильківському районі Київської області через технологічне пошкодження відключилася лінія електропередачі 10 кВ. Без світла залишилося близько 1,5 тисячі абонентів. За кілька годин після проведення ремонтних робіт усіх споживачів заживили.



Внаслідок грозового шторму знеструмлено шість населених пунктів на Одещині. Без світла більше тисячі споживачів. Місце пошкодження мереж встановлено. Продовжуються відновлювальні роботи.



У Херсоні залишаються знеструмленими близько 10,3 тисячі споживачів. Енергетики розпочали підключення абонентів у мікрорайоні Острів: вже відновили подачу світла для мешканців кількох п'ятиповерхівок та працюють над подальшим відновленням електропостачання.