У Міненерго розповіли про ситуацію в енергосистемі на 8 серпня

12:40 08 серпня Київ, Україна

Через новий російський обстріл у Донецькій області знеструмлено 7 населених пунктів. Також без світла залишається частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Про це повідомляє Міненерго 8 серпня.

Внаслідок грозового шторму було знеструмлено 140 населених пунктів у Волинській, Київській, Сумській та Чернігівській областях.



При цьому найбільше постраждала Сумщина, де залишаються без світла 63 населені пункти та Чернігівщина (60 населених пунктів).



За добу енергетики заживили понад 61 тисячу споживачів. Більшість із них – це абоненти у Тернопільській, Хмельницькій, Сумській та Рівненській областях, які були знеструмлені через негоду.



Щодо генерації, то в Україні триває масштабна ремонтна кампанія. При цьому за добу виробництво електроенергії гідроелектростанціями перевищило планові показники на 47%.



Комерційний імпорт електроенергії минулої доби становив 7172,00 МВт/год. Експорт не провадився.