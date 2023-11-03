У Міненерго прокоментували стан енергосистеми

Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, цілком достатньо для забезпечення потреб споживачів. З планового ремонту вийшов блок однієї із ТЕЦ. Він укріпив енергосистему на 100 МВт додаткової потужності.
Про це вранці 3 листопада повідомили у Міненерго.
Зазначається, що минулої доби у першій половині дня застосовувалося обмеження виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії (ВІЕ) на 408 МВт. У поточний короткостроковий ремонт на одній із ТЕЦ виведено один енергоблок.
Коментуючи наслідки обстрілів, у Міненерго повідомили:
Зазначається, що минулої доби у першій половині дня застосовувалося обмеження виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії (ВІЕ) на 408 МВт. У поточний короткостроковий ремонт на одній із ТЕЦ виведено один енергоблок.
Коментуючи наслідки обстрілів, у Міненерго повідомили:
- У Харкові внаслідок нічних обстрілів без світла — 146 побутових та 13 юридичних абонентів.
- У Вінницькій області внаслідок падіння уламків збитого безпілотника знеструмлено 1562 споживачі. Станом на ранок більшість підключено.
- На Сумщині підключено населений пункт, знеструмлений через технологічні порушення. Світло з'явилося у більш ніж 2 тисяч споживачів.
- На Донеччині за минулу добу через обстріл було відключено 2709 абонентів.
- На Дніпропетровщині через бойові дії було відключено 166 споживачів. Їх усіх уже заживили.
Також без світла залишається частина споживачів у Чернігівській, Запорізькій, Херсонській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. Загалом за добу енергетики заживили понад 11 тисяч споживачів. Більшість із них – у Донецькій області.
У Херсоні внаслідок технологічних порушень на лінії знеструмлено Херсонську ТЕЦ. Через підтоплення внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС у Херсоні залишаються без світла понад 1000 споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, але ремонтні роботи уповільнені через обстріли.
Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС — без змін. Він становить 15,68 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.
Комерційний імпорт електроенергії минулої доби становив 29 МВт*год. Експорт - 702 МВт*год.
Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС — без змін. Він становить 15,68 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.
Комерційний імпорт електроенергії минулої доби становив 29 МВт*год. Експорт - 702 МВт*год.
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