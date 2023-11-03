У Міненерго прокоментували стан енергосистеми

12:18 03 листопада Київ, Україна

Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, цілком достатньо для забезпечення потреб споживачів. З планового ремонту вийшов блок однієї із ТЕЦ. Він укріпив енергосистему на 100 МВт додаткової потужності.

Про це вранці 3 листопада повідомили у Міненерго.



Зазначається, що минулої доби у першій половині дня застосовувалося обмеження виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії (ВІЕ) на 408 МВт. У поточний короткостроковий ремонт на одній із ТЕЦ виведено один енергоблок.



Коментуючи наслідки обстрілів, у Міненерго повідомили:

У Харкові внаслідок нічних обстрілів без світла — 146 побутових та 13 юридичних абонентів.

У Вінницькій області внаслідок падіння уламків збитого безпілотника знеструмлено 1562 споживачі. Станом на ранок більшість підключено.

На Сумщині підключено населений пункт, знеструмлений через технологічні порушення. Світло з'явилося у більш ніж 2 тисяч споживачів.

На Донеччині за минулу добу через обстріл було відключено 2709 абонентів.

На Дніпропетровщині через бойові дії було відключено 166 споживачів. Їх усіх уже заживили.

Також без світла залишається частина споживачів у Чернігівській, Запорізькій, Херсонській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. Загалом за добу енергетики заживили понад 11 тисяч споживачів. Більшість із них – у Донецькій області.

У Херсоні внаслідок технологічних порушень на лінії знеструмлено Херсонську ТЕЦ. Через підтоплення внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС у Херсоні залишаються без світла понад 1000 споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, але ремонтні роботи уповільнені через обстріли.



Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС — без змін. Він становить 15,68 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.



Комерційний імпорт електроенергії минулої доби становив 29 МВт*год. Експорт - 702 МВт*год.